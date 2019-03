Nouvelle modernisation de la Loi sur les langues officielles en vue

C'était dans l'air depuis un moment, et c'est maintenant en branle. Ottawa va procéder à un examen de sa Loi sur les langues officielles afin de la moderniser.

« Au cours des prochains mois, nous parcourrons le pays pour donner la parole aux Canadiens », explique Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie. Des forums, des tables rondes et des symposiums seront ainsi organisés partout au Canada au cours des prochains mois, « afin de discuter ensemble des grands enjeux susceptibles d’influencer la portée des langues officielles et identifier les moyens d’assurer la pérennité des communautés ».

La Loi sur les langues officielles date de 1969 et émane de la commission Laurendeau-Dunton. Elle a été complètement revue en 1988 par le gouvernement Mulroney. Lucien Bouchard est l’un des artisans de cette première refonte.

Alors qu'André Laurendeau prônait le concept de biculturalisme, avec l’hypothèse d’accorder des statuts spéciaux au Québec, sa mort prématurée en 1968 a vite eu raison de l'idée. Le premier ministre Pierre Elliot Trudeau a fait adopter la loi en 1969; elle assure une fonction publique fédérale bilingue, mais rejette l’idée du biculturalisme au profit du multiculturalisme.

L’évolution de la société pousse aujourd’hui les libéraux de Justin Trudeau à souhaiter une nouvelle refonte. « Le nombre de francophones augmente moins vite que la population canadienne dans son ensemble, le taux de bilinguisme stagne chez la majorité anglophone hors Québec et les nouvelles technologies ont bouleversé les modes de communication et l’environnement de travail au sein des institutions fédérales », énumère la ministre Joly.

La ministre fera l’annonce du processus d’examen ce matin à l’Université d’Ottawa. Chose certaine, si jamais elle voit le jour, cette modernisation se fera lors d’un éventuel deuxième mandat libéral, soit à la suite des élections de l’automne prochain.

Plus de mordant réclamé

La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) a déjà lancé, en février, une campagne d'information pour appuyer la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

La FCFA souhaite notamment que la loi soit plus sévère. Son vice-président expliquait, lors du lancement de sa campagne, que la dualité linguistique doit devenir l’affaire de tous les Canadiens. Il disait aussi rêver d’un avenir où les Canadiens peuvent fièrement dire qu’au Canada, il y a deux langues officielles respectées tous les jours et respectées dans tous les secteurs.

« La loi doit être modernisée pour refléter les besoins des enjeux de la francophonie canadienne d’aujourd’hui », avait-il aussi ajouté.