Atterrissage d'urgence à Newark : un Trifluvien raconte

Le Trifluvien n'en était pas à son premier vol. Il allait rejoindre sa famille à Fort Lauderdale. Le jeune homme de 17 ans avait constaté que l'appareil ne prenait pas suffisamment d'altitude depuis le début du vol, ce qui lui semblait anormal.

On n'a jamais atteint les nuages. On voyait toujours les villes passer, ce qui n'était pas normal du tout. Après une heure de vol, une agente de bord nous a annoncé que nous devions atterrir d'urgence. Dès qu'elle a dit cela, beaucoup de monde se sont mis à paniquer , se rappelle M. Boivin.

L'agente de bord a alors sommé les passagers de rester calmes. Selon M. Boivin, l'avion a alors entamé une descente abrupte.

L'agente de bord nous a dit comment atterrir, de vraiment se positionner plié en deux, éviter les objets tranchants. La panique a vraiment commencé à ce moment-là , relate le jeune homme.

Une fois l'appareil immobilisé au sol, l'équipage a crié évacuation! , relate Émile Boivin.

On est sortis par des glissades, des petits toboggans. On était quatre groupes séparés et on a pris l'autobus après cela.

Émile Boivin raconte que c'est au moment de l'évacuation, alors que plusieurs se bousculaient pour sortir, qu'il a eu une petite frousse. Il était toutefois accompagné d'un ami, ce qui l'a aidé à rester calme.

Lors de l'évacuation, le personnel de l'avion a indiqué aux passagers de ne rien prendre avec eux.

On est arrivés vers 8 h 30. Il fallait aller aux douanes. Il y avait plusieurs personnes qui avaient oublié leur passeport dans l'avion, parce qu'on s'était fait dire de ne rien prendre avec nous.

Les douaniers ont par la suite pris les noms de chacun des passagers, leur numéro de téléphone et leur adresse. Par la suite, on s'est fait diriger dans un petit appartement où on nous a servi de la nourriture. Une agente de bord nous a alors dit qu'un autre avion arriverait de Toronto vers 16 h 20. Puis, il a été retardé à deux reprises, pour finalement arriver à 18 h 20 , indique le jeune homme.

Bon travail de l'équipage

Le Trifluvien ne tarit toutefois pas d'éloges à l'égard du travail de l'équipage. Le personnel a fait une vraiment belle job. Les agentes de bord, c'est elles qui étaient en contact avec nous [les passagers] et elles, il faut qu'elles gardent leur sang-froid. Il ne faut pas qu'elles paniquent devant nous, sinon, c'est nous qui allons paniquer, car c'est la figure d'autorité de l'avion. Elles ont vraiment bien géré ce côté-là. On a eu une belle évacuation, je dirais.

Le jeune homme de 17 ans souligne qu'il était à l'avant de l'avion, ce qui fait qu'il n'a pas senti la fumée.

J'ai entendu quelques personnes en arrière dire qu'ils sentaient de la fumée. Rendus là, c'est un peu normal qu'ils paniquent, eux.

Frousse

Les parents d'Émile ont eu toute une frousse, apprenant que deux passagers avaient été légèrement blessés dans l'évacuation. Eux, ils voyaient cela aux nouvelles. On n'avait pas de nouvelles. Moi, j'avais laissé mon cellulaire dans l'avion et mon ami aussi, dans la panique. Donc on pouvait pas donner de nouvelles. Mon ami a emprunté le cellulaire de quelqu'un pour appeler sa mère et elle a fait le message à tout le monde qu'on était corrects.

Émile Boivin est actuellement en semaine de relâche scolaire. Il reprendra l'avion le 16 mars vers le Québec. Il dit ne pas craindre son prochain vol.

Les statistiques ne sont pas en faveur d'un accident d'avion. Une agente de bord nous disait que ça faisait sept ans qu'elle était dans le domaine et qu'elle n'avait jamais vécu ça. Donc, c'est vraiment un coup de malchance , estime le Trifluvien.

Avec les informations de Camille Carpentier