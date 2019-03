Un incendie endommage l'urgence et le labo de l’hôpital de Baie-Comeau

Un incendie s'est déclaré tôt dimanche matin à l'hôpital Le Royer de Baie-Comeau. Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS), le feu a pris naissance dans un dépôt au laboratoire. Il a rapidement été maîtrisé par les pompiers et est maintenant éteint.

Selon Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), personne n'a été blessé et aucune évacuation n'a été nécessaire. Cependant, la fumée et l'eau ont causé des dommages, tant au laboratoire qu'à l'urgence. Le nettoyage est d'ailleurs commencé et l'évaluation des dommages est en cours.

Selon les premières informations que l'on possède , indique-t-il, l'incendie aurait été allumé volontairement par un patient dans des couvertures. La SQ a dépêché des techniciens en scène de crime.

Une vingtaine de pompiers de Baie-Comeau et de Pointe-Lebel sont intervenus. À leur arrivée, vers 8 h, ils ont constaté la présence de fumée au rez-de-chaussée et au premier étage. Ils disent avoir mis environ une heure avant de maîtriser l'incendie.

Simon Leblanc, pompier et préventionniste au service incendie de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

Le pompier et préventionniste au service incendie de Baie-Comeau, Simon Leblanc, décrit ce que les pompiers ont constaté à leur arrivée. Il y avait beaucoup, beaucoup de fumée dans les locaux, surtout au rez de chaussée et au premier étage , a-t-il raconté. On voyait beaucoup de papiers qui ont été brûlés. Avec le gicleur, ça a arrosé tous les papiers. C'est sûr qu'il y a dégâts.

Par ailleurs, l'urgence de l'hôpital de Baie-Comeau demeure ouverte et accessible aux usagers.

Le CISSS de la Côte-Nord invite néanmoins la population à contacter d'abord le 811 pour un problème de santé avant de se présenter à l'urgence.

Avec les informations d'Olivier Roy-Martin