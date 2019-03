Un podium pour l'équipe de canot à glace Le Prospecteur

L'équipe abitibienne est montée sur la troisième marche du podium lors de la dernière étape du circuit, le Grand Défi Chez Victor qui a eu lieu dans le vieux port de Québec.

L'équipe participait samedi à la dernière course dans la catégorie Compétition.

Il s'agit d'une équipe recomposée, mais qui a réussi à arracher une médaille, se réjouit le barreur Dominic Carbonneau.

On est hyper content surtout que cette année on est une équipe un petit peu rapiécée si je peux dire. On est des gens d'expérience, ça a aidé beaucoup, mais on n'a pas pratiqué beaucoup ensemble et le fait d'avoir un podium, c'est vraiment génial [...] C'est sûr que c'est une période d'adaptation, il y a des nouveaux [membres] cette année [...] mais c'est une belle progression, on sentait à la course du carnaval qu'on pouvait donner plus , a dit Dominic Carbonneau.