Une tempête de neige attendue à Québec

« Cet après-midi, il faudra être prudent en raison de la poudrerie. On va avoir des rafales à 60 km/h », indique le météorologue d’Environnement Canada, Dominic Martel.

Les précipitations vont se poursuivre en soirée. « Ce sera seulement un régime de neige, pas de pluie prévue comme ça avait été annoncé », poursuit M. Martel.

Lundi matin, les précipitations vont être moins intenses. « Demain matin, on va être plus derrière le système. On pourrait avoir des précipitations locales de 2 à 4 cm. Le gros de la neige va être tombé dimanche soir, mais il faut s’attendre à un tapis de neige sur les routes lundi matin », affirme M. Martel.

Ça devrait finir lundi soir de manière définitive. Dominic Martel, météorologue d’Environnement Canada

Environnement Canada conseille à la population d'éviter les déplacements qui ne sont pas nécessaires.

L’hiver se poursuit

Même si les températures sont plus clémentes depuis le début du mois de mars, d’autres tempêtes pourraient survenir au cours des prochaines semaines.

« Mars nous réserve tout le temps bien des surprises. Souvent, quand les températures avoisinent le point de congélation, les gens s’imaginent que le printemps arrive. Les tempêtes en mars, c’est assez commun, en fait. »

« Un autre système de précipitations devrait frapper la région de Québec vendredi prochain, alors non, l’hiver n’est pas fini », conclut M. Martel.