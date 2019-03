La présence d'orignaux signalée dans les sentiers à Rouyn-Noranda

Le club explique que l'abondance de neige amène l'animal à se déplacer dans les sentiers.

Le président Philippe Nantel affirme avoir reçu plusieurs appels de personnes qui ont aperçu un orignal notamment dans le secteur de Preissac et Montbeillard.

Il demande à ses membres d'être plus prudents sur les sentiers.

Il faut être très vigilants et éviter de poursuivre les orignaux avec les motoneiges pour les faire courir et causer des épuisements qui peuvent provoquer la mort. On ne voudrait pas que ça se produise, il faut respecter les animaux, ils sont dans leur environnement, dans la forêt et chez eux [...]

On a installé des signalisations dans les secteurs les plus problématiques, mais ce n'est pas parce qu'on a mis une pancarte pour dire qu'il y a un orignal que c'est là qu'ils vont sortir, ils peuvent sortir n'importe où, ils sont chez eux dans le bois. Philippe Nantel

Par ailleurs, Philippe Nantel affirme que la saison de motoneige se déroule bien, puisqu'il y a plus de 1300 membres inscrits au club de Rouyn-Noranda.