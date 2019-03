Le Drakkar inflige deux défaites en deux jours aux Cataractes

La première étoile du match revient à Ethan Crossman, qui a marqué un but et obtenu une mention d'aide. Shawn Element se mérite la deuxième étoile du match. Il a ajouté le cinquième et dernier point de son équipe au tableau.

La troisième étoile du match est remise à Jérémy Martin, qui a évité aux Cataractes un blanchissage en fin de troisième période en marquant un but pour Shawinigan.

Nombreuses punitions mineures infligées

L'ailier droit de la formation baie-comoise, Nathan Légaré, a lancé les hostilités en infligeant un double-échec à un adversaire dès la quatrième minute de la première période, ce qui lui a valu une punition de deux minutes. Au même moment, Leon Denny des Cataractes prenait le chemin du banc des punitions pour rudesse.

Les arbitres ont ainsi remis 9 punitions à des joueurs du Drakkar et 6 punitions à ceux des Cataractes. Les joueurs punis de Baie-Comeau ont par conséquent perdu un total de 18 minutes de jeu.

Le Drakkar toujours troisième au classement général

Les Cataractes de Shawinigan figurent actuellement au 16e rang du classement général alors que leurs opposants, les joueurs du Drakkar de Baie-Comeau, occupent le troisième rang.

Le Drakkar reçoit les Remparts de Québec mercredi au Centre Henry-Leonard.