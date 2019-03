La Corée du Nord appelée aux urnes pour approuver le prochain Parlement

Davantage un signe d’appui qu’une véritable joute politique, l’exercice ne permet pas aux électeurs de choisir leurs élus : sur les bulletins de vote ne figurent qu’un seul candidat par siège, choisi par l’État coréen.



Tous les cinq ans, cet appel aux urnes permet de déterminer qui siégera à l’Assemblée populaire suprême. En principe, ses élus proviennent des quatre coins de la Corée du Nord et représentent toutes les strates de la société.



Le Parti des travailleurs de Corée, dont la tête dirigeante est le chef d'État Kim Jong-un, est responsable de la sélection des candidats.



Fraîchement revenu du Vietnam, où il s’est entretenu avec Donald Trump lors d’un sommet à Hanoï, l’homme fort de la Corée du Nord est aussi en lice. Même s’il n’y a aucune chance que son pouvoir soit menacé par cet exercice en apparence démocratique, Kim Jong-un se présente dans le district de Pyongyang.



Sans surprise, les candidats remportent habituellement avec un taux de 99 % des voix, voire plus. En Corée du Nord, le droit de vote est vu comme un devoir et une responsabilité qui incombe à chaque citoyen. En d’autres mots, rester à la maison n’est pas une option.



En vertu de la loi, les Nord-Coréens peuvent prendre part à l’exercice dès l’âge de 17 ans.



Les députés choisis pour siéger au Parlement se rencontrent en général une ou deux fois par année, en mars ou en avril, afin d’approuver les politiques déjà élaborées par le Parti des travailleurs de Corée.



« Personne ne vote contre le candidat [proposé] », concède Jin Ko Chol, le président d’un comité qui surveille les élections dans les bureaux de vote du centre de la capitale.



« En général, tout le monde connaît le candidat, puisqu’il a bien servi les citoyens au cours des cinq années passées. Alors ils viennent lui montrer leur soutien », explique-t-il.



Selon le gouvernement, cette journée est une « occasion importante » pour renforcer et réaffirmer le pouvoir de l’État, tout en démontrant « la solidité et l’invincibilité du système socialiste au sein duquel le dirigeant, le parti et les masses forment un tout harmonieux ».

Avec les informations de l'Associated Press