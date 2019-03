Beaucoup de questions ont été posées dans la dernière année pour la mise en place de cette Finale des Jeux du Québec 2019.

D'une part la ville de Québec devait se retrousser les manches rapidement après avoir obtenu les Jeux à la suite du désistement de Val-d'Or. Le comité organisateur a eu 15 mois pour se préparer.

La ville a acueilli quelque 3000 athlètes pratiquant 22 sports, pour 9 jours de compétitions.

« C'était encore téméraire il y a quelques mois. [...] On avait 1 employé en avril dernier, on en avait 6 en juin, on a fini à 50. C'est dans les 6 ou 8 derniers mois qu'on a fait tout ça », a affirmé samedi Pierre-Michel Bouchard, coprésident de la Finale des Jeux du Québec et président directeur-général du Centre des congrès de Québec.

Environ 2500 lits pliants ont été installés dans trois salles du Centre des congrès transformées en dortoirs pour la durée des jeux. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

« Pour nous, c'est vraiment mission accomplie », a renchéri Michel Allen, président de Sports Québec.

M. Allen a rappelé que beaucoup « d'appréhension » avait été manifestée face à l'idée d'un village des athlètes, au Centre des congrès de Québec. Pour la première fois de l'histoire des Jeux du Québec, tous les jeunes ont été logés sous un même toit.

« On encadre des athlètes de la relève, et ce sont des jeunes », a-t-il dit, évoquant un « encadrement » supplémentaire à offrir pour assurer une expérience positive pour tous les jeunes.

Ces derniers sont pour ainsi dire confiés à leurs entraîneurs et au comité organisateur pour la durée des Jeux.

M. Allen a salué le travail du comité organisateur de Québec mais aussi de toutes les délégations présentes dans la capitale.

La Rive-Sud championne, la Capitale-Nationale deuxième

La délégation championne des Jeux du Québec est celle de la Rive-Sud, qui a terminé l'événement avec 253 points.

Elle a devancé la Capitale-Nationale, qui arrive au deuxième rang à 241 points.

La grande région de Québec a récolté son lot de médailles en ski de fond (14) et en ski alpin (11).