Journée de rêve pour le Rouge et Or

Le programme du Rouge et Or de l'Université Laval a connu un samedi de rêve, remportant notamment son 34e championnat provincial en volleyball masculin. Les filles ont quant à elles atteint la finale du championnat canadien à Toronto et signé leur meilleure performance de l'histoire du programme en athlétisme.

En volleyball, après avoir vaincu les Carabins en cinq manches la veille, le Rouge et Or a balayé son rival montréalais en trois sets, samedi soir, au PEPS.

L'Université Laval reprend ainsi son titre de champion québécois, concédé à ces mêmes Carabins l'an dernier.

Avant d'échapper le championnat du Québec en 2018, le Rouge et Or avait été couronné champion de 2006 à 2017.

« C’est une reconquête. Je l’ai vécu souvent, et on a le goût que ça recommence vite! On n’a pas le goût que ça sèche pendant deux ans », a déclaré Pascal Clément, entraîneur-chef du Rouge et Or volleyball, après la rencontre.

Alexandre Obomsawin a récolté 15 frappes marquantes durant le match.

🏐🚹 Obomsawin met fin aux hostilités! #GoLaval pic.twitter.com/Xp8AlAcThZ — Rouge et Or (@rougeetor) 10 mars 2019

Les Lavallois seront donc des championnats canadiens la semaine procahaine, disputés à Québec à l'amphithéâtre Desjardins-UL.

Leur prochain match, un quart de finale, est prévu vendredi. L'adversaire reste à déterminer.

Les filles en finale!

En basketball féminin, le Rouge et Or poursuit sa route jusqu'en finale des championnats canadiens U SPORTS, disputés à Toronto.

Elles ont vaincu les Gee-Gees d'Ottawa en demi-finale, samedi soir, au compte de 60-56.

L'Université Laval affrontera les championnes en titre, les Marauders de l'Université McMaster, dimanche soir à 19 h.

Cette journée victorieuse s'était bien amorcée pour le Rouge et Or avec une belle performance de l'équipe féminine d'athlétisme.

Le Rouge et Or a terminé quatrième aux championnats canadiens, son meilleur résultat de l'histoire.