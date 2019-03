Les cinq concertos pour piano de Beethoven à Trois-Rivières

Le pianiste André Laplante, âgé de 70 ans, joue depuis qu'il a sept ans.

On répète, on est assis sur le bord de notre chaise. C'est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas tous les jours. Des pianistes, il y en a des miliers. Mais des pianistes exceptionnels, pas juste au niveau technique, mais au point de vue musical, qui ont un discours, qui ont quelque chose à dire, ça, on voit pas ça tous les jours , affirme la directrice générale de l'OSTR, Nathalie Rousseau.

Il peut être intimidant de jouer avec l'orchestre symphonique, mais M. Laplante souligne que le courant passe bien.

On s'entend bien. Ça va bien. Ils ont de belles cordes. Et je trouve qu'il y a certains solistes dans les vents qui sont aussi très très bons [...] et ils s'adaptent très vite. Ça aussi, c'est important, car on n'a pas eu beaucoup de temps pour les répétitions , souligne le pianiste.

Des billets sont toujours disponibles pour la représentation de dimanche 14 h 30.