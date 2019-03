Le spectacle Riel : Heart of the North en l’honneur de Dominic Gregorio

La représentation de Riel : Heart of the North sera émotive pour les artisans du spectacle qui fouleront la scène du centre des arts Connexus de Regina samedi soir. Ils honoreront la mémoire du chef de chœur et musicien Dominic Gregorio décédé subitement plus tôt cette semaine à l'âge de 41 ans.

Il a beaucoup contribué à réunir cette chorale. Il l'a préparée. Alors ce soir, le spectacle est dédié à sa mémoire. Gordon Gerrard, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Regina

Un ruban avec une note de musique sera porté sur la poitrine des artisans du spectacle, dont plusieurs Fransaskoises qui ont travaillé en étroite collaboration au cours des dernières semaines avec M. Gregorio.

« On a aussi tous une grande tristesse. Et ça, c'est à cause du décès de notre directeur de chorale. Et, en son honneur, on va tous porter un petit ruban coloré avec une note de musique pour lui rendre hommage et le spectacle d'ailleurs va lui être dédicacé », explique Céline Magnon, une des choristes de Riel : Heart of the North.

Dominic Gregorio s’apprêtait à diriger le choeur d’un spectacle trilingue inspiré de la vie de Louis Riel, Riel : Heart of the North, chanté en français, en anglais et en michif. Photo : Facebook (capture d'écran)

D’autres membres de la chorale ont avoué que la récente disparition du chef de chœur, auquel ils veulent faire honneur, donne un nouveau sens à cette représentation.

« Je pense que ça nous influence beaucoup à pousser encore plus loin pour lui faire plaisir et pour lui faire honneur », ajoute la choriste Frédérique Cyr-Michaud.

Nervosité à son comble

Quelques heures avant la grande soirée, toute l’équipe s’est réunie pour une ultime répétition. La nervosité était à son comble.

« Pour l'instant, on est tous un peu sur les nerfs. C'est une grosse expérience dans une grande salle. Je ne suis pas certaine pour mes chers amis, mais c'est une expérience que je n'ai jamais eue auparavant », indique Frédérique Cyr-Michaud.

Pour sa part, le directeur musical Gordon Gerrard souligne que les artistes ont eu une très bonne répétition et sont prêts.

Riel : Heart of the North, est un spectacle trilingue chanté en français, en anglais et en michif. Écrit par l'écrivaine métisse Suzanne Steele et le compositeur Neil Weisensel, ce concert se concentre sur la relation que Louis Riel entretenait avec les femmes, sa communauté et son territoire.

La représentation unique a lieu samedi à 20 h au centre des arts Connexus de Regina.