Utiliser la culture autochtone pour mettre fin à la violence

Dans la culture autochtone, l'art permet notamment de raconter et de transmettre des histoires sans parole.

Pour Christine Brouzes, cet art est un moyen de raviver la culture autochtone tout en profitant d'un moment d'échange d'idées entre les participantes qui proviennent de plusieurs cultures.

La responsable de l'unité de liaison au sein de MKO, un organisme de défense des droits des communautés autochtones au Manitoba, Hilda Anderson-Pyrz, souligne l’importance de ce soutien pour les femmes.

En effet, si témoigner, à l’occasion de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, fait partie du processus de guérison des survivants et des familles, Hilda Anderson-Pyrz estime que ça a aussi entraîné des difficultés supplémentaires.

Elle pointe du doigt le manque d’accompagnement accordé aux participants après le récit de leurs vécus traumatiques. Hilda Anderson-Pyrz

Hilda Anderson-Pyrz invite à en finir avec un système qu'elle qualifie de paternaliste et à permettre aux Autochtones de vivre pleinement leur culture. Selon elle, l’art est un bon moyen de renouer avec cette culture.

Un rapport sur les services fournis à Tina Fontaine, cette adolescente autochtone dont le corps a été retrouvé dans la rivière Rouge, sera rendu public mardi,

Les conclusions de l'Enquête nationale relative aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées devraient être déposées à la fin du mois d’avril.

Avec des informations de Mathilde Monteyne.