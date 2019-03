Un atelier d’artistes, à l’origine d’un demi-siècle de militantisme dans les Prairies

Le Grand Western Canadian Screen Shop a ouvert ses portes à Winnipeg en 1968. Cinquante ans plus tard, une exposition à la galerie d'art Mackenzie de Regina met en valeur ce premier centre d'artistes des Prairies, en célébrant son engagement politique et communautaire.

Le Grand Western Canadian Screen Shop, c’est à la fois une histoire d’amitié entre des artistes manitobains et saskatchewanais, un lieu d’expérimentation, qui a permis la mise en valeur d’une expression artistique typique des Prairies, et un mouvement politique pour la reconnaissance des droits des artistes.

Dans les années 1960, avant l’ouverture du Screen Shop, Bill Lobchuk était un diplômé en beaux-arts de l’Université du Manitoba. Il avait appris la gravure dans une entreprise locale, et était fasciné par cette forme d’art.

Bill Lobchuk et son partenaire en affaires, Len Anthony, ont ouvert leur galerie pour se lancer à leur compte. « Nous avons loué un espace sur la rue Princess à Winnipeg », raconte-t-il à l’émission de radio de CBC, Saskatchewan Weekend.

« Je me suis mis à inviter des gens pour voir ce que nous pourrions en faire et à ma grande surprise, des artistes ont commencé à venir », se souvient-il.

J’avais une théorie selon laquelle l’art des prairies n’avait pas encore été découvert. Il y a une forme d’art particulière que nous faisons qui est à mes yeux l’art des Prairies Bill Lobchuk

Bill Lobchuk travaillait souvent avec des artistes de la Saskatchewan. Sa galerie avait préparé un dossier pour quatre artistes du Manitoba et quatre autres de la Saskatchewan, dont Joe Fafard, David Thauberger et Victor Cicansky.

Il en est résulté une amitié entre ces artistes, et notamment, un jour, les Manitobains ont lancé un défi aux Saskatchewanais, sous la forme d’une partie de hockey.

« Je ne sais plus très bien pourquoi, mais ça s’est terminé par une partie de hockey dans la cour arrière de David Thauberger, et c’était hilarant. Joe Fafard courait partout en disant : Ne frappez pas mes mains! Ne frappez pas mes mains! Elles valent un million de dollars!, raconte Bill Lobchuk. Et moi, je frappais son bâton de hockey aussi souvent que je le pouvais. »

Bill Lobchuk explique que les artistes ont fait des expériences de toutes sortes au Screen Shop, à un moment où un véritable mouvement émergeait. Le Front des artistes canadiens, qui représentent les artistes en arts visuels au pays, voyait le jour à London, en Ontario, et Bill Lobchuk a milité dans la section manitobaine de l’organisme.

« Nous faisions des représentations auprès des gouvernements pour obtenir une politique sur les droits de location et les cachets d’artistes pour les expositions », se souvient-il. A l’époque, tous ceux qui travaillaient dans une galerie étaient rémunérés, sauf les artistes, dit-il.

« On s’attendait à ce que nous montrions notre travail en étant reconnaissants d’obtenir une exposition, sans être payés, dit-il. On répondait que c’était stupide de penser que notre travail pouvait être utilisé de cette façon. C’est notre oeuvre, on a un droit d’auteur, vous devez nous payer un cachet pour l’exposition. »

Bill Lobchuk raconte que le Front des artistes canadiens a réussi à convaincre le Conseil des arts du Canada (CAC). Ce qui signifiait que désormais, chaque fois qu’une galerie remplissait une demande pour obtenir des fonds du CAC, elle devait indiquer qu’elle payait des cachets aux artistes.

Le Screen Shop a fermé ses portes en 1987. Quand il y repense, Bill Lobchuk dit que c’est surtout le volet expérimental de son ancienne galerie qui lui manque.

Il espère que les gens se rendent compte qu’ils ont fait évoluer le monde des arts. « On expérimentait. On a fait changer les lois sur le droit d’auteur au pays. On a institué des frais de location, dit-il. On a laissé notre marque sur la scène des arts au Canada. »

L’exposition intitulée Superscreen:The Making of an Artist-Run Counterculture and the Grand Western Canadian Screen Shop est en montre jusqu’au 20 mai 2019.