Des milliers de femmes dans les rues de Toronto

Nous sommes sans peur : organiser nos communautés, nous soutenir les uns les autres, accroître la résistance , c’est le thème qui a été choisi cette année pour honorer la journée internationale des femmes à Toronto.

Différentes communautés ethniques, religieuses ou encore LGBTQ, ainsi que des syndicats et des associations de professionnels sont venus défendre l’égalité salariale, l’accès à la santé ou encore la parité homme-femme, pour ne citer que quelques exemples.

Le but, selon l’organisation, était d’être le plus inclusif possible et de laisser place à toutes les revendications.

On veut s’entraider les unes les autres, et c’est aussi une part de notre thème, explique Jenny Anh, membre de comité organisateur de la journée internationale de la femme de Toronto.

Non seulement nous sommes sans peur, mais nous sommes solidaires. On veut soutenir nos communautés et être présentes, que ce soit pour ton combat ou pour le mien, nous sommes toutes ensemble , a-t-elle ajouté.

Jenny Ahn est membre du comité organisateur de la journée internationale de la femme de Toronto. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-tremblay

François Villeneuve faisait partie du cortège. Il a fait le déplacement pour envoyer le message que les femmes, ce n’est pas juste une décoration dans un cabinet, c’est pas juste des mots qu’on dit pour l’égalité . Pour lui, c’est un combat de tous les jours auquel les hommes, plus que jamais, doivent prendre part.

François Villeneuve est venu pour soutenir la cause féminine, notamment pour manifester sa solidarité avec la révolution des femmes au nord de la Syrie. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-tremblay

Comment est-ce qu’on interagit avec les femmes, comment est-ce qu’on interagit entre nous, entre hommes, envers les femmes, comment est-ce qu’on fait autant de place aux femmes qu’aux hommes que ce soit dans la rue ici, que ce soit dans le milieu de travail, que ce soit dans la famille ou que ce soit autour de la table du cabinet à Ottawa? , a-t-il questionné.

L’événement a commencé à 11 h avec un rally où des discours de différentes activistes, telles que les militantes autochtones Indygo Arscott et Catherine Brooks, se sont succédés entrecoupés de représentations musicales.

Toronto célèbre la #JourneeInternationaleDesDroitsDesFemmes aujourd’hui avec un rally organisé par une coalition de groupes communautaires et de syndicats, sur le thème « Nous sommes sans peur ». Les discours se succèdent à @OISEUofT. Une marche commencera à 13h. #onrc #IWD2019 pic.twitter.com/3YSqN1Koqi — Rozenn NICOLLE (@RozNicolle) 9 mars 2019

La marche a ensuite démarré en début d'après-midi saemdi sur la rue Bloor, près du musée royal de l’Ontario, pour prendre la direction de la rue Yonge qui a ensuite été descendue jusqu’à la rue Gerrard, pour s’achever devant l’Université Ryerson qui accueillait un rassemblement de différentes associations pour l’occasion.

La marche torontoise de la #JourneeDesDroitsDesFemmes s’apprête à démarrer sur la rue Bloor. Plus de 500 personnes ont assisté aux discours lors du rally précédant la marche, plus d’un millier de personnes déjà rassemblées au point de départ. #IWD2109 #onrc #icito pic.twitter.com/6sjYFRswEr — Rozenn NICOLLE (@RozNicolle) 9 mars 2019

Une marche est organisée chaque année à Toronto à l'occasion de la journée internationale de la femme, et ce depuis 1978. Il s'agissait de la seule marche organisée en cet honneur en Amérique du Nord.