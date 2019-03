La fin de la saison de la pêche blanche fait des mécontents à Nicolet

La Garde côtière canadienne prépare ses opérations de déglaçage avec l'aéroglisseur.

Le responsable du club nautique de Nicolet, François Caron, rapporte que les propriétaires ne comprennent pas pourquoi la garde côtière commence déjà ses opérations de déglaçage dans le secteur.

Ils ont reçu l'information par des affiches, posées il y a plusieurs jours.

Pourquoi ils nous font enlever les cabanes si rapidement, parce que la glace a quand même trois pieds d'épaisseur, alors on ne voit pas le danger , souligne M. Caron.

Daniel Courchesne est du même avis. Il aurait aimé utiliser son permis de pêche jusqu'à son échéance, le 31 mars.

C'est trop tôt, selon moi, parce qu'il reste encore plusieurs belles journées de pêche à faire , croit M. Courchesne.

D'autres ont pris la décision avec philosophie, samedi après-midi.

Pour cet hiver, on a quand même eu cinq belles fins de semaines. On peut dire qu'on a quand même eu une belle saison. On en a profité , estime Maxime Arsenault.

C'est aussi l'avis de Pascal Arsenault, qui croit que le moment était tout indiqué pour retirer les cabanes.

C'est parfait, selon moi. C'est sécuritaire, car cette semaine, il annonce un redoux avec beaucoup de pluie. Au lieu de faire ça à la course, de se faire mal et de briser nos machines ou de tout perdre comme en 2013 , mentionne-t-il.

D'après un reportage de Claudie Simard