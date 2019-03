Alma accueille les Jeux des cadets

Plus de 450 jeunes cadets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Charlevoix, de Chibougamau-Chapais et de la Côte-Nord s'affrontent cette fin de semaine dans une compétition amicale à Alma.

Les membres de 25 corps de cadets s'affrontent dans plusieurs disciplines dont le basketball, le volleyball, le hockey et l'improvisation. L'évènement se tient pour une 37e année.

Les Jeux des cadets sont devenus un incontournable pour les jeunes au fil des ans.

Ça fait partie de l’un des buts des cadets. On veut favoriser les saines habitudes de vie et la bonne condition physique. Donc une activité comme ça, en plus de les mettre dans un contexte de compétition amicale, où en même temps ils vont rencontrer des gens des autres régions, [elle permet aux jeunes de revoir] des amis des camps d’été , explique Étienne Gilbert, directeur des Jeux.

La cérémonie de fermeture se tiendra dimanche.