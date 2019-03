La semaine de relâche plus populaire que jamais en Estrie

La température, le soleil, tout y est. Les gens sont au rendez-vous, c’est vraiment exceptionnel , se réjouit le directeur de la Corporation du Mont-Orford, Pascal Mongeau.

Le dirigeant du centre de ski a de quoi sourire. Au Mont-Orford, plus de 5000 skieurs ont profité de leur samedi pour aller pratiquer des sports de glisse. Une journée à l’image de la semaine qui tire à sa fin.

Quand on recule au fil des années... Non, on n’a jamais vu ça une semaine comme ça , renchérit Pascal Mongeau.

La station d’Orford estime des revenus avoisinant les neuf millions de dollars pour la semaine.

Enfin une relâche extraordinaire, ce qu'on n’a pas vécu dans les dernières années! , s’exclame le président de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford, Jacques Demers.

Les parcs nationaux connaissent aussi un achalandage record. Le ski de fond, la randonnée pédestre, la raquette et les fameux vélos à pneus surdimensionnés, communément appelés fatbikes, sont de plus en plus populaires.

Les gens veulent essayer, ils veulent être dehors. C'est ce qu'on voit au cours des dernières années. Les gens ont le goût de se remettre à la nature et à l'exercice aussi , explique le responsable du service à la clientèle au parc national du Mont-Orford, Marco Landry.

Le Musée de la nature et des sciences a aussi de quoi se réjouir. L’établissement a accueilli une foule record de 1400 visiteurs jeudi dernier.