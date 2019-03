Mission accomplie pour les athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean aux Jeux du Québec

Seulement en patinage de vitesse et en judo, les athlètes ont amassé 22 médailles.

Les équipes de hockey et de curling se sont aussi démarquées :

On a eu des belles surprises au niveau du hockey masculin. C’est depuis 2013 qu’on n’avait pas eu de médaille, on a eu une médaille d’argent. On a eu de belles performances en judo ainsi qu’en patinage de vitesse au relais, des médailles d’or au niveau masculin. De belles surprises au curling féminin qui a récidivé cette année avec la médaille d’or. On a une belle cohorte , explique Alexandra Larouche, chef de mission.

Le porte-drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc-Alexandre Guérin, s’est démarqué en judo en remportant deux médailles d’or. L'athlète âgé de 14 ans était très satisfait de sa première participation aux Jeux du Québec.

Ça a super bien été. J’ai vraiment aimé ma performance qui a été de neuf victoires et c’est ce qui m’a permis d’aller chercher ma médaille d’or individuelle et aussi celle de l’équipe. C’est sûr qu’hier, j’étais comme dans un rêve et j’étais vraiment content , raconte le judoka.

La délégation régionale termine en 13e position. Elle avait remporté 31 médailles à Alma en 2017.

La prochaine finale des Jeux d’hiver aura lieu à Rivière-du-Loup, dans deux ans.