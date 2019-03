Fructueuse récolte de l’Estrie aux Jeux du Québec

Les sportifs de la région ont aussi récolté 6 médailles d’argent et 15 de bronze.

Je suis vraiment fier de toutes les performances, notamment en nage synchronisée où on a réussi à gagner la médaille par équipe , lance d’emblée le chef de mission de la délégation estrienne, Nicolas Vanasse.

Les filles de la délégation ont particulièrement brillé en remportant 20 des 33 médailles. Sur nos 12 médailles d’or, 11 ont été remportées par des femmes , révèle Nicolas Vanasse.

Au lendemain de la journée internationale de la femme, ça fait chaud au cœur de voir que nos filles en Estrie sont actives et qu’en plus, elles performent sur la scène provinciale. Nicolas Vanasse, chef de mission, délégation estrienne des Jeux du Québec

Biathlon, gymnastique, nage synchronisée… les 153 athlètes estriens se sont démarqués dans les 22 disciplines des Jeux.

Au-delà de ça, il y a plusieurs sportifs qui vont utiliser les Jeux du Québec comme tremplin […]. Pour plusieurs, c’est une étape de leur carrière qui va les mener à un niveau plus important sur la scène canadienne et peut-être même internationale , mentionne le chef de mission.

La troupe de l’Estrie repart aussi avec cinq bannières de position et une bannière pour l’esprit sportif.

On reçoit une bannière lorsqu’on termine en première, deuxième ou troisième position à l’intérieur d’un sport, explique Nicolas Vanasse. Par exemple, en ski alpin, on a reçu la bannière de la troisième position, donc dans cette discipline, on a été la troisième meilleure région.

C’est vraiment rare qu’on réussisse à ramener plus que trois ou quatre bannières. Avec cinq, on est vraiment choyés , se réjouit Nicolas Vanasse.

L’Estrie se classe au 6e rang dans le classement total des régions, comparativement à une neuvième place aux derniers Jeux d’hiver de 2017. La région avait d’ailleurs récolté 21 médailles lors de ces Jeux.

Les prochains Jeux du Québec auront lieu du 31 juillet au 8 août 2020 à Laval.