Incendie d'un complexe résidentiel : les sinistrés pourraient réintégrer leur logement en août

La date estimée de leur retour a été repoussée à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

Le 21 août 2018, plus de 1500 personnes ont été jetées à la rue après qu’un incendie ait endommagé l'immeuble situé au 650 rue Parliament.

Quelque 1500 résidents ont été affectés par l'incendie de leur immeuble locatif le 23 août dernier. Photo : Radio-Canada

Les résidents avaient initialement reçu l’indication qu’ils pourraient réintégrer leurs appartements au début de 2019. Puis, le mois dernier, Wellesley Parliament Square, la société qui détient la tour d’habitation, a finalement déclaré qu'ils pourraient être en mesure de revenir en juin.

Le porte-parole de l’entreprise, Danny Roth, a cependant confirmé à CBC samedi que la nouvelle date ciblée pour permettre aux résidents de retourner dans leur appartement était la fin août. Cela coïncidera pratiquement avec l’anniversaire de l’accident.

Selon M. Roth, le gestionnaire immobilier prévoit que les réparations pourraient coûter plus de 46 millions de dollars. Il avait précédemment déclaré à CBC Toronto que les dommages causés au bâtiment étaient catastrophiques et que les travaux nécessitent environ 100 travailleurs de la construction sur le site chaque jour.

L'incendie s'est déclaré dans le sous-sol du bâtiment et a causé une épaisse couche de fumée dans plusieurs étages de fumée, causant d'importants dégâts structurels et détruisant le système électrique.

Une vingtaine de véhicules d'urgence étaient sur place. Photo : Radio-Canada / Jean-François Morissette

Les plafonds de tous les couloirs ont dû être enlevés pour libérer la fumée emprisonnée, et la plupart des composants électriques du bâtiment ont dû être arrachés et remplacés.

De nombreux résidents ont été initialement hébergés dans des hôtels aux frais de la société de gestion immobilière. Toutefois, cette aide temporaire a pris fin quelques semaines plus tard. Kristyn Wong-Tam, conseillère du quartier où se trouve l’immeuble, a déclaré en février que tous les résidents séjournaient maintenant dans des appartements et des condos à proximité ou avec leur famille et leurs amis ailleurs.