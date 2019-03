2141 $ d’amende pour avoir roulé à 200 km/h sur l’autoroute 20

Le contrevenant a été intercepté alors qu’il circulait en direction est à la hauteur du kilomètre 438. Trois personnes étaient à bord du véhicule, explique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay.

« Puisqu'il s'agit d'un grand excès de vitesse, le permis de conduire du jeune homme a été suspendu sur-le-champ pour une durée de sept jours et son véhicule a été remorqué », affirme-t-il.

En plus de rouler à grande vitesse, le jeune conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité.

En plus de recevoir un constat d’infraction de 1828 $ et de se voir infliger 18 points d’inaptitude, le conducteur a donc obtenu un deuxième constat de 313 $, en plus de recevoir trois autres points à son dossier.