Tourisme Québec a octroyé 1,4 M$ au Rockfest en 8 ans

Selon les chiffres obtenus par Radio-Canada, le ministère a versé des sommes à l’événement entre 2011 et 2018.

Or, des documents ont révélé plus tôt cette semaine que les troubles financiers de l’organisation Outaouais Rock, qui organisait le festival de musique, remontaient à 2015 et que celle-ci doit maintenant d’importantes sommes à ses créanciers, dont l’Agence du revenu du Canada et le ministère du Revenu du Québec.

Au cours des deux dernières années, Tourisme Québec a octroyé annuellement 506 000 $ au Rockfest.

Outaouais Rock a fait faillite en décembre 2018 et le montant total de sa dette s'élève à plus de 6 202 659 $. Plusieurs de ses créanciers ne seront jamais remboursés, puisque les actifs de l’organisation totaliseraient que 330 410 $.

Avec les informations de Jean-François Chevrier.