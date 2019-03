L’éternel débat autour du changement d’heure

Il sera temps d'avancer vos montres et horloges d'une heure cette nuit, puisque le 10 mars marque le début de l'heure d'été. Mais ce changement d'heure est-il encore de mise?

En Colombie-Britannique, le gouvernement provincial considère la possibilité de remiser cette pratique pour de bon, dans le but de rester à l’heure de la Californie toute l’année.

Avec l’Oregon et l’état de Washington, les états du nord-ouest américain travaillent à des projets de loi pour cesser de changer l’heure. Une idée que l’Union européenne examine aussi de son côté.

Pendant ce temps, la Saskatchewan, seule province canadienne qui reste à l’heure centrale normale toute l’année, ne sera plus synchronisée avec le Manitoba dès dimanche. Ces deux provinces des Prairies partagent le même horaire en hiver, mais à l’heure d’été la Saskatchewan a une heure de retard sur sa voisine.

On trouve aussi des communautés en Colombie-Britannique, au Québec au Nunavut et dans le nord-ouest ontarien qui boudent l’heure avancée. Des recherches médicales viennent en appui à leur position, en indiquant que le changement d'heure aurait des effets sur la santé. Les crises cardiaques, les AVC et les suicides seraient à la hausse après les changements d’heure.

D’autres rapports signalent par contre un déclin des assauts et des vols avec l’arrivée de l’heure d'été.

Au Manitoba, la Société d’assurance publique a noté une augmentation des collisions le lundi suivant le changement d’heure en 2015, mais les données de la Ville de Winnipeg ne concordent pas avec cet énoncé.

Toujours au Manitoba, le député provincial Cliff Graydon fait campagne pour éliminer le retour à l’heure d'été, mais depuis qu’il a été évincé du caucus conservateur, il est peu probable que son projet de loi privé se rende bien loin.

Quelle que soit votre position personnelle sur la question, la Ville de Winnipeg vous rappelle que le retour à l’heure d’été s’accompagne d’un autre incontournable : il est temps de vérifier l’état de piles de vos détecteurs de fumée.