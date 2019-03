Exercer la médecine en milieu minoritaire : un choix de vie

En arrivant à Notre-Dame-de-Lourdes, un village francophone situé à 100 kilomètres au sud-ouest de Winnipeg, la docteure Frane Bérard pensait tout au plus y passer une ou deux années. Vingt-six ans plus tard, elle ne vivrait pas ailleurs.

« Quand j'ai fait mon entraînement en médecine familiale, j'ai beaucoup aimé mes rotations en région, car il y avait beaucoup de variété et nous avions l'impression d'être plus connectés avec la communauté », se souvient Frane Bérard, qui est originaire de Winnipeg.

« Ici je travaille en urgence, je mets au monde des bébés, je travaille avec tous les âges, c'est une carrière intéressante », dit-elle.

Le docteur Denis Fortier est un autre de ces médecins qui ont choisi de faire carrière en milieu rural.

En août 1986, alors fraîchement diplômé de la faculté de médecine de l'Université du Manitoba, il est venu s'installer à Notre-Dame-de-Lourdes, qu'il n'a plus quitté. Aujourd'hui, s'il ne pratique plus la médecine, il continue d'officier comme vice-président des services médicaux pour l'Office régional Santé Sud.

« Si un médecin francophone veut être neurochirurgien, qu'il ne vienne pas à Notre-Dame-de-Lourdes, à Saint-Claude ou à Sainte-Anne, qu'il reste en ville », prévient Denis Fortier.

« Mais s'il veut être médecin de famille et veut pratiquer à la limite de ses capacités, c'est beaucoup plus facile de le faire en rural où les occasions sont beaucoup plus nombreuses qu'en ville ».

Assis dans la salle d'attente du Centre de Santé Notre-Dame, Pierre Marcon explique sa vision du médecin de famille.

On est plus près du médecin au niveau rural que dans la ville. Dans la ville, tu vas voir le médecin pour un rendez-vous et tu reviens à la maison et c'est fini. Ici, tu le rencontres dans la rue, tu le rencontres dans certaines activités, il fait partie de la communauté, ça devient un ami. Pierre Marcon, résident de Notre-Dame-de-Lourdes

C'est cette proximité avec les patients qui attire Mireille Bohémier. Cette jeune femme de 33 ans, originaire de la communauté rurale francophone de Lorette, est en première année de sa résidence de médecin de famille et doit passer deux mois à Notre-Dame-de-Lourdes.

Mireille Bohémier est originaire de la communauté rurale francophone de Lorette et souhaite aujourd'hui devenir médecin de famille dans une communauté francophone. Photo : Radio-Canada / Thomas Asselin

« On apprend vraiment à connaître les patients et les familles, c'est ça qui est spécial », constate Mireille Bohémier, qui a obtenu un diplôme en psychologie à l'Université de Saint-Boniface avant d'étudier la médecine en anglais à Thunder Bay en Ontario.

Elle sait déjà où sa carrière la mènera.

« Je suis entrée en médecine pour travailler dans ma langue maternelle et travailler dans des communautés comme Lorette, Sainte-Anne ou Notre-Dame-de-Lourdes, où l'on peut faire plus que la médecine en clinique que l'on fait à Winnipeg », explique celle qui tient également à travailler en français.

« Je pense que c'est important d'offrir des services aux gens parce que beaucoup de personnes se sentent plus à l'aise en français », souligne Mireille Bohémier

« Je veux leur offrir ce choix de communiquer avec leur médecin en français. »