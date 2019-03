La Régie du bâtiment dit que sa présence n'est pas compromise en Abitibi-Témiscamingue

Cette semaine, Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) affirmait que la Régie ne compte aucun enquêteur en bâtiment dans la région.

La régie explique avoir procédé à des changements dans le cadre de la planification et la réalisation des activités d'inspection depuis trois ans.

L'objectif est d'assurer une meilleure couverture du risque partout au Québec, explique le porte-parole de la RBQ, Sylvain Lamothe.

La couverture est provinciale et l'intervention n'est pas uniquement faite selon le territoire géographique d'un inspecteur parce que nos inspecteurs vont partout. Le porte-parole de la RBQ, Sylvain Lamothe.

L'ensemble du personnel de surveillance est appelé à aller là où il y a un besoin, ça fait en sorte qu'on a une meilleure couverture, un meilleur équilibre et une meilleure efficience au niveau de la sécurité. S'il y a un besoin à un endroit en particulier, on va amener les ressources à cet endroit. C'est la couverture provinciale et pas régionale. Quand on affirme que la RBQ a abandonné l'Abitibi-Témiscamingue, c'est faux, a dit Sylvain Lamothe.

Sylvain Lamothe rappelle par ailleurs que le rôle de la RBQ n'est pas d'inspecter tous les nouveaux projets de construction.

Il rejette du revers de la main les chiffres donnés par SFPQ selon lesquels seulement 10 % des nouvelles constructions sont inspectées en Abitibi-Témiscamingue.

La régie ne fait pas de surveillance de chantier, soutient Sylvain Lamothe. Cette surveillance c'est le rôle des ingénieurs, des promoteurs, des gestionnaires de chantiers qui doivent assurer une surveillance et en sont responsables, le propriétaire est toujours responsable du chantier. La régie va intervenir s'il y a un signalement ou un élément qui est soulevé par une autorité. Ça peut être par la commission de la construction du Québec, par une municipalité qui nous signale une situation particulière.