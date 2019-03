Changement d'heure : un rituel qui peut nuire à notre sommeil

C'est un changement qui se produit deux fois par année et qui peut avoir des conséquences sur notre santé, notamment sur la qualité de notre sommeil.

Geneviève Forest est professeur en psychologie à l'Université du Québec en Outaouais et spécialiste du sommeil. Selon elle, l'impact le plus important est la fatigue, mais des études ont aussi démontré que le passage à l'heure avancée entraînait une hausse des problèmes cardiaques et des accidents de la route.

Il y a vraiment des différences individuelles dans notre sensibilité au changement d'heure , affirme Geneviève Forest. Il y a des gens qui sont vraiment indifférents quand on change l'heure et s'adaptent très bien.

Les personnes les plus affectées par le changement d'heure peuvent s'y préparer. Les experts du sommeil conseillent aux gens de modifier tranquillement leur horaire pour mieux s'y adapter. Certaines personnes peuvent prendre jusqu'à une semaine pour s'adapter, précise Mme Forest.

Vous pouvez tamiser les lumières le soir, réduire votre niveau d'activités, manger un peu plus tôt aussi. Faites comme si toute votre vie allait être un peu plus tôt pour tranquillement vous adapter à ce nouveau rythme-là. Geneviève Forest, professeur en psychologie à l'Université du Québec en Outaouais et spécialiste du sommeil

La lumière, c'est la meilleure façon de s'adapter, surtout lorsque l'on avance l'heure , affirme Mme Forest. Le matin, dès qu'on se réveille, il faut allumer les lumières pour augmenter nos chances de stimuler notre horloge biologique pour lui faire croire que la journée commence­.