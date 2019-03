Les Algériens de Québec se mobilisent contre un 5e mandat de Bouteflika

Ce rassemblement, prévu dimanche à 14 h devant l’Assemblée nationale, survient 48 heures après la plus importante mobilisation dans les rues d'Alger.

Les organisateurs de la manifestation dans la capitale veulent démontrer leur inquiétude face au nouveau mandat de M. Bouteflika, en poste depuis 20 ans.

Âgé de 82 ans, M. Bouteflika apparaît rarement en public depuis qu'il a subi un accident vasculaire cérébral en 2013. Il subissait d'ailleurs des tests médicaux la semaine dernière à Genève, en Suisse.

« Le président ne peut plus parler, il balbutie, explique le président de l'Association de la communauté algérienne de Québec, Djamel Gaïd. Il ne s’est pas présenté devant le peuple depuis six ans. On veut montrer qu’on veut aller de l’avant. C’est pour ça qu’on fait toutes ces manifestations. »

« On veut que l’Occident cesse de voir certains pays comme des dictatures. On veut casser des murs et des préjugés. »

On dit que c’est un pays riche, mais la richesse ne vient pas au peuple. Il y a eu un ras-le-bol. Djamel Gaïd, président de l'Association de la communauté algérienne de Québec

La semaine dernière, une manifestation semblable avait réuni quelque 2500 personnes à Montréal. D'autres rassemblements avaient également eu lieu à Ottawa, devant l'ambassade algérienne

Selon l'Association de la communauté algérienne de Québec, quelque 5000 Algériens habitent dans la région de Québec.