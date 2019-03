Le maire Émile Loranger cité devant la Commission municipale du Québec

Après avoir récolté des éléments de preuve ces dernières semaines, la direction du contentieux et des enquêtes de la Commission va de l'avant avec des accusations.

Elle est d'avis qu'elle a en sa possession des renseignements « susceptibles de démontrer qu'un élu a commis un manquement à son code d'éthique et de déontologie », peut-on lire dans la citation publiée jeudi sur le site internet de la Commission.

Le juge saisi du dossier devra déterminer si des sanctions doivent s'appliquer. Le maire est notamment passible d'une suspension.

Juge et partie

Émile Loranger est visé par 14 manquements selon le code d'éthique et de déontologie. Ils sont en lien avec la décision de son conseil de demander à la Commission municipale du Québec d'enquêter sur son comportement l'automne dernier.

La plainte d'harcèlement psychologique déposée par l'ancienne chef de cabinet du maire, Marie-Eve Lemay, a connu son dénouement fin octobre. Dans une entente à l'amiable, la Ville de L'Ancienne-Lorette a dû lui verser 200 000$. Les conseillers de la municipalité avaient alors voté une résolution pour que la Commission municipale ouvre une enquête.

Un mois plus tard, soit les 23 novembre et 26 novembre, le maire Loranger invite ses conseillers Josée Ossio et André Laliberté pour le lunch au restaurant Rascal.

Selon la citation le contentieux, il s'est « prévalu de sa fonction pour les influencer ou tenter de les influencer » de poursuivre ou non les démarches auprès de la Commission.

Les factures, totalisant 121,78 $ ont été payées par la carte de crédit fournie par la Ville. Le maire contrevient ainsi à l'article 6 et 9 du Code d'éthique et de déontologie.

Déclaration d'intérêt

À trois reprises lors du conseil municipal suivant, le maire Loranger a participé à des débats sans déclarer son intérêt, notamment sur une résolution qui demandait l'intervention de la Commission municipale du Québec pour qu'elle enquête sur ses agissements. Les six conseillers étaient divisés sur la question. En plus de participer aux délibérations, il a voté en faisant pencher le vote en sa faveur.

La citation souligne que le maire n'a pas « exercé ses responsabilités avec compétence, diligence et de manière appropriée ». On peut également y lire que le maire n'a pas adopté une conduite exemplaire et ne s'est pas comporté de manière à préserver l'image et le statut de la Ville ».

Première rencontre

Émile Loranger a confié aux journalistes lors de la dernière séance du conseil municipal de L'Ancienne-Lorette, en février, qu'il revenait tout juste d'une rencontre devant la Commission municipiale. Après deux heures de discussion, il estimait que les choses s'étaient bien passées. Il attendait sa décision.

Ce soir-là, les conseillers avaient voté unanimement pour que le maire Loranger se retire le temps de l'enquête. Ce qu'il avait refusé de faire.

La date de l'audience devant la Commission municipale sera connue ultérieurement.