Un restaurant d’Air Ronge sans plastique ni polystyrène

Le propriétaire Jaime Charles raconte que lors de ses promenades, il avait l’habitude de reconnaître les contenants de son restaurant dans les déchets traînant par terre, un peu partout dans sa communauté. Il n’aimait pas cela.

« Ça me dérange de voir ces contenants en styromousse qui traînent dehors », dit-il.

Aujourd’hui, le plastique et le polystyrène sont exclus des contenants et ustensiles de ses plats à emporter.

Sachant que les pailles de plastique et les contenants en styromousse prennent des années à se décomposer, Jaime Charles a décidé de bannir ces deux items il y a cinq ans. Les pailles sont maintenant faites de papier, tout comme les contenants pour les livraisons, qui sont en carton.

« Nos clients nous disent qu’ils trouvent d’autres utilisations à ces contenants à la maison », dit-il.

Les nouveaux ustensiles, faits à partir d’amidon de maïs, sont biodégradables.

Jaime Charles estime qu’Air Ronge veut depuis longtemps voir ce type de changements. « Nous écoutons les gens et nous tentons de leur donner ce qu’ils veulent », explique-t-il.

Il y a des coûts à ces choix plus écologiques. Mais le restaurateur dit qu’il économise en fabriquant lui-même les emballages de ses ustensiles plutôt que de les acheter.

Autre avantage : la nourriture se conserve mieux dans les contenants de carton, dit-il. Il raconte avoir fait des tests, en gardant des frites et hamburgers dans les deux types de contenants pendant 15 minutes, et les mets du contenant de carton avaient bien meilleur goût que dans le cas du styromousse. « Le hamburger était intact et les frites étaient encore belles et croustillantes », a-t-il constaté.

« Les clients sont plus satisfaits et en même temps, on fait quelque chose pour la nature, dit-il. C’est faire d’une pierre deux coups. »

