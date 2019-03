Un avion d'Air Transat atterrit d'urgence au New Jersey

L'incident est survenu vers 8 h 30. L'avion, un Boeing 737-800 portant le numéro de vol TS942, se rendait à Fort Lauderdale, en Floride.

« La sécurité de nos 189 passagers est notre plus grande priorité, et ils ont été évacués rapidement après l’atterrissage », a affirmé par courriel Debbie Cabana, directrice des relations publiques d'Air Transat.

La direction du Newark Liberty Airport a indiqué que deux personnes avaient été légèrement blessées. L'une d'entre elles a été conduite à l'hôpital pour des examens plus approfondis.

Les pompiers ont encerclé l’appareil après qu’il se fut posé au sol, puis les passagers sont sortis sur des glissières d’évacuation, a indiqué la Direction générale de l’aviation civile (FAA).

Un autobus a été dépêché sur place pour les conduire en sécurité dans l'aérogare.

L'aéroport de Newark a rouvert ses pistes à la circulation aérienne après les avoir fermées en prévision de cet atterrissage d’urgence.

« Un autre appareil sera envoyé sous peu à Newark pour effectuer la reprise du vol vers Fort Lauderdale », a indiqué Debbie Cabana.

Un porte-parole du Port Authority of New York and New Jersey a affirmé qu'on n'avait découvert la trace d'aucun incendie.

Une enquête est en cours pour déterminer la provenance de la fumée.