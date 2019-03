Un chantier de 16 mois pour la rue Ontario à Montréal

L'inquiétude est grande chez plusieurs commerçants d'une portion des rues Valois et Ontario. Il y a deux semaines, ils ont appris que des rénovations, qui comprennent notamment l'agrandissement de la place Simon-Valois et des espaces piétons, allaient causer plus d'un an de travaux devant leurs magasins.

Un texte d'Alexis Gacon

« Ça a été comme une bombe! », s'exclame Daniel Malo, propriétaire de la boucherie Beau-Bien, qui se serait bien passé des travaux à venir devant son échoppe.

Comme une quarantaine de marchands, il a assisté à la présentation du projet de la municipalité lors d’une réunion tendue, le 18 février dernier. Le chantier avait déjà été évoqué l’année dernière, mais Daniel Malo critique le manque de concertation de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve avec ses commerçants.

« Quand ils nous convoquent, c'est plus pour nous alerter. On n’avait pas le choix, vraiment, on écoutait. On a regardé leurs belles maquettes, leurs dessins. On n’a pas de poids. Je n’ai pas vu quelqu'un de content, ça c'est sûr et certain », relate-t-il.

En contemplant la devanture de son magasin, l’homme à la carrure impressionnante, vestige d’un passé de culturiste, espère que les clients ne délaisseront pas sa boucherie durant les travaux. Ils concernent en majeure partie la rue Ontario, sur une section contenue entre la rue Nicolet et l’avenue Bourbonnière.

Il va y avoir des déviations, ça va devenir un labyrinthe, et il y aura moins de stationnements. Je ne connais pas quelqu’un qui vient en vélo pour m’acheter 150 $ de viande. Daniel Malo, entrepreneur

Des fonds pour compenser les pertes

La Ville dit comprendre ces craintes. Elle compte aider les commerçants grâce à un programme qui peut compenser jusqu’à 30 000 $ leurs pertes de revenus.

Comme les conduites d'aqueducs sous les rues visées sont plus que centenaires – celle sous la rue Ontario date de 1892 –, la Ville ne voulait pas attendre plus longtemps pour les remplacer.

Jimmy Vigneux, directeur de la Société de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve, estime que la place Valois va être valorisée après les travaux et que les commerces environnants en bénéficieront. Cependant, il ne s’attendait pas à ce que le chantier dure si longtemps.

« C'est sûr qu'on a été surpris par l'ampleur des travaux. On savait qu'il y avait un projet en cours. On le trouvait très intéressant, car cela aura un impact positif sur le quartier à moyen terme. Mais, c'est la durée qui nous a surpris. [Elle] est passée de 4-5 mois à 16 mois. C'est ça qui nous a fait peur », affirme-t-il.

Un mauvais moment à passer

Ces rénovations, qui se feront en plusieurs phases, s’inscrivent dans le projet d'aménagement de la Zone de rencontre Simon-Valois, financé par la ville-centre dans le cadre du programme des rues piétonnes et partagées.

Ce projet, qui comprend l'agrandissement de la superficie de la place Simon-Valois, s’inspire selon la Ville du concept européen de zone de rencontre : des rues partagées, des espaces où plusieurs modes de déplacement cohabitent. Un concept qui doit renforcer les interactions entre usagers.

La première phase des travaux, qui s’étendra de septembre 2019 à avril 2020, concerne le réseau électrique. Durant cette phase, la rue Ontario ne sera pas fermée à la circulation.

À l’été 2020 s’amorcera la deuxième phase, qui vise à reconstruire les deux conduites d’aqueduc (sur les rues Ontario et Valois). D’après la Ville, aucun commerçant ne ressentira les effets de la fermeture pendant sept mois consécutifs.

Avec l’un de ses employés, Daniel Malo tente de se rassurer : « Que veux-tu? On va grandir là-dedans, hein! C’est long, mais ça va être mieux après. Ça, on veut bien le croire. »