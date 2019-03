2000 participants pour les 50 ans de la Course des pichous

Pas moins de 2000 personnes participent aujourd'hui à la 50e édition du 15 kilomètres de la Course des pichous entre Jonquière et Chicoutimi. Comme quoi l'évènement ne prend pas une ride avec le temps et réussit même à établir un record de participation pour célébrer ses 50 ans. Les marcheurs prendront le départ à 11 h et à 12 h, les coureurs s'élanceront vers Chicoutimi.