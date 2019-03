Les efforts se poursuivent sans relâche pour retrouver le couple Blais, disparu en hélicoptère

Une centaine de motoneigistes sillonnent depuis l'aube un vaste périmètre entre Kapuskasing et Timmins, afin de retrouver Jody et Nicole Blais, qui manquent à l'appel depuis lundi soir.

Les bénévoles terrestres concentrent les recherches dans un diamètre d'une dizaine de kilomètres autour du dernier signal émis par le cellulaire de Jody. Il aurait été transmis dans un secteur boisé, au nord-ouest de Timmins.

Agrandir l’image Les recherches se poursuivent pour retrouver le couple Blais. Photo : Radio-Canada

Parmis les bénévoles, certains connaissent très bien le couple, alors que d’autres n’ont jamais rencontré Jody et Nicole. Tous s'attèlent à la tâche pour participer à la fouille, des efforts qui émeuvent Michel Blais, frère du disparu et coordonnateur des recherches terrestres.

C’est touchant de voir les gens nous aider. Hier, il rentrait une douzaine d'appels pendant que j’en prenais un. Michel Blais, frère de Jody Blais

Arbres brisés, branches cassées ou quelque chose qui semble louche dans la neige, les motoneigistes auront à l’oeil tout signe qui pourrait laisser présager la présence de l’hélicoptère que conduisait Jody Blais lundi soir.

Michel Blais, frère de Jody Blais, coordonne les recherches terrestres. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Il y a beaucoup de neige donc ça se peut que l’hélicoptère soit en dessous de la neige, raconte Michel Blais. Des gens sont dans le bois et partent de la route 101 et d’autre quittent Kapuskasing et Fauquier pour monter en motoneige [vers le signal cellulaire].

Des dizaines de personnes se mobilisent pour retrouver Jody et Nicole Blais. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Les recherches dans les airs se poursuivent également samedi, avec l’aide des Forces armées canadiennes (FAC). Un quartier général a d’ailleurs été établi vendredi soir à Timmins par les FAC.

L’armée devrait avoir plus d’hélicoptères aujourd’hui pour survoler la zone en basse altitude. Des pilotes privés participent également aux recherches.

La forêt dense du secteur et la présence de neige n'aident toutefois pas les patrouilleurs, qui ont de la difficulté à voir le sol.