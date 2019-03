Un incendie détruit le bâtiment de l'entreprise Legault Métal de La Sarre

La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de sécurité incendie de La Sarre ont reçu un appel vers 17 h.

Des pompiers de Palmarolle, de Sainte-Hélène de Mancebourg et de Macamic ont été appelés en renfort, selon le chef du Service incendie de La Sarre, Luc Goudreau.

Il ajoute qu'une trentaine de pompiers étaient sur place pour combattre le feu, dont les causes restent à déterminer.

Une épaisse couche de fumée était visible de loin.

Sur sa page Facebook, la Ville de La Sarre précise que les camions-citernes [des pompiers] s'alimentent en eau au coin Banville et Galarneau et qu'il est possible que l'eau [du robinet] soit brouillée dans ce secteur.

Legault Métal, également présente dans d'autres municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue, est spécialisée entre autres dans le recyclage et la vente de divers types de métaux et autres matières réutilisables.