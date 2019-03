Promotion Saguenay va de l'avant avec son projet d'incubateur numérique

Vendredi, la société de développement économique a publié un avis sur SEAO, le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec.

Promotion Saguenay demande des soumissions pour la réalisation de travaux au 260 Racine Est. Cette bâtisse, autrefois la propriété du manufacturier de vêtements de plein air Chlorophylle, a été acquise par une firme d’architectes en 2017.

L’aménagement de nouveaux espaces consacrés aux entreprises évoluant dans le domaine des nouvelles technologies devrait coûter entre 100 000 $ et 250 000 $, selon l'appel d'offres. La date butoir pour le dépôt des soumissions a été fixée au 27 mars.

Deux nouveaux pôle

En novembre dernier, la mairesse de Saguenay, Josée Néron, et le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, ont annoncé la création de deux nouveaux pôles distincts, l’un consacré à l’agroalimentaire et l’autre au numérique. L’objectif de la Ville et de sa branche de développement économique est de stimuler l’entrepreneuriat.

Le budget global pour l’implantation des deux incubateurs est de 4 millions de dollars, dont 1 million de dollars proviennent de Desjardins.

Gestion de l’aérogare

Par ailleurs, Saguenay ratifie une nouvelle entente de gestion de l’Aérogare Saguenay-Bagotville avec Promotion Saguenay.

Une résolution a été déposée en ce sens lors de la séance du conseil municipal lundi. La Ville est propriétaire de l’aéroport, mais le droit de propriété de l’immeuble avait été cédé à la société de développement économique en vertu d’un bail emphytéotique.

Le 26 juillet dernier, l’administration Néron a officiellement résilié ce protocole.

La Ville souhaite toutefois confier la gestion de l’aéroport à Promotion Saguenay. L’entente de gestion est valide jusqu’au 31 décembre 2019. Promotion Saguenay devra rendre des comptes à la Ville annuellement au sujet des revenus encaissés et des dépenses encourues. Saguenay paiera les salaires des employés de la société de développement économique affectés à la gestion de l’aéroport.