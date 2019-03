Le nouveau colisée de Trois-Rivières prend forme

Les travaux du sous-sol de l’édifice sont terminés depuis le 18 janvier. Une quinzaine de travailleurs s'affairent désormais au montage de la structure, une étape qui devrait nécessiter deux mois de travail. Au total, une centaine de travailleurs ont œuvré sur le chantier du colisée de Trois-Rivières jusqu'à maintenant.

Une quinzaine de travailleurs travailleront à ériger les structures d'acier du colisée. Photo : Radio-Canada

La Ville prévoit toujours prendre possession de l’édifice en décembre 2019. L’ouverture pour le grand public est quant à elle prévue à l’automne 2020.

Le colisé est un projet de plus de 56 millions de dollars. Il est conçu et construit par le groupe TEQ, qui fait affaire avec des entreprises de la région, telle que Nico Métal.

Autour de l’édifice en construction, le District 55 aussi prend de plus en plus forme. Quelques commerces ont élu domicile sur le site. Des rues et des immeubles en copropriété sont aussi apparus. Selon un commerçant du secteur, l’achalandage augmente tranquillement, mais c’est inauguration du colisée qui fera toute la différence.

Avec les informations de Claudie Simard