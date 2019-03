Le budget provincial ne surprend pas les institutions franco-manitobaines

Avec une coupe de 20 % dans le budget du secrétariat aux affaires francophones, le président de la Société de francophonie manitobaine (SFM) n'accueille pas favorablement le budget du gouvernement de Brian Pallister. « On est très préoccupé, mais ce n’est pas la première coupure qu’on voit », affirme Christian Monnin.

Il reconnaît que cette baisse dans le budget correspond à l’annonce faite en novembre dernier par le ministère aux Affaires francophones, lequel entend sous-traiter les services de traduction pour plus d’efficacité.

« On va leur donner leur chance. Si c’est pour améliorer les services, d’accord, mais on doit demeurer vigilant quant à la qualité et l’efficacité des mesures entreprises sur la traduction », précise-t-il.

Christian Monnin reste par ailleurs agréablement surpris que le budget destiné au Bureau de l’éducation française (BEF) reste inchangé. Il reste pour autant « préoccupé par la restructuration » du BEF.

« C’est un gouvernement qui cherche à réduire les dépenses et ça se voit encore dans ce budget, explique-t-il. Il maintient sa promesse de réduction du déficit ».

Toujours moins d’argent pour l’Université de Saint-Boniface

Du côté de l’enseignement postsecondaire, ce nouveau budget ne réjouit pas non plus.

L’Université de Saint-Boniface (USB) connaît une diminution de 1 % de ses subventions de fonctionnement pour la deuxième année consécutive.

« Nous, comme les autres universités, on doit faire plus avec moins d’argent », regrette le recteur de l’USB, Gabor Csepregi.

Il ajoute qu’il entend maintenir les salaires des employés et que la part de ces derniers dans son budget s’élève à 81 % aujourd’hui.

« Normalement, 65 % du budget doit couvrir les salaires, quand on arrive à 80 % c’est inquiétant parce qu’il ne reste pas grand-chose pour le reste », prévient-il.

L’Université doit ainsi parfois renoncer à renouveler certains postes ou les combler avec des contrats temporaires, faute de visibilité.

Gabor Csepregi ajoute que l’USB « n’arrive pas à renouveler la résidence des étudiants, l’espace de bibliothèques, les salles de cours, ou mettre [son] équipement informatique à jour ».

Selon lui, le gouvernement a une vision à court terme et ne voit pas l’apport de l’enseignement postsecondaire dans la durée.

Le recteur de l’Université de Saint-Boniface précise que les présidents des universités et collèges du Manitoba prévoient de rencontrer le ministre de l’Éducation pour lui présenter un document mettant en relief « dans quelle mesure les diplômés, les programmes universitaires et les recherches, apportent une contribution à l’essor économique de la province ».

L’écriture du document a commencé après la présentation du budget provincial l’an dernier et devrait être présenté d’ici trois semaines.

La Division scolaire franco-manitobaine se contente de ce qu’elle a

Le directeur de la Division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge, s’estime plutôt bien loti avec l’augmentation de son budget de 2,6 %.

« Bien entendu, l’augmentation générale de l’éducation est en dessous du coût de la vie, mais nous sommes en période d’austérité. Le gouvernement demande à tous les ministères de faire des efforts », reconnaît-il.

Il ajoute qu’il reste vigilant sur l’évolution des budgets d’autres secteurs complémentaires qui peuvent affecter des services fournis aux enfants, comme la santé.

Il estime également que la baisse de 1,7 million pour le soutien à l’inclusion n’est pas inquiétante dans la mesure où depuis deux ans, les divisions reçoivent un « financement en bloc ».

Cette enveloppe globale permet selon lui de mieux gérer les fonds.

« Un enfant qui est diabétique à cinq ou six ans a besoin de recevoir des doses d’insuline avec une aide. Mais cet enfant, à 16-17 ans, le fait lui-même. Avant on recevait le même montant dans les deux cas. Quand on sait que l’enfant peut le faire seul, et lorsque les parents sont d’accord, on va pouvoir remettre cet argent ailleurs. Ça nous donne plus de flexibilité », conclut-il.