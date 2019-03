Cibler les jeunes filles pour attirer les femmes vers les sciences

En 2016-2017, il y avait quatre fois plus d’hommes que de femmes inscrits à des programmes d'ingénierie, d'architecture ou de technologies dans la province. Selon Statistique Canada, ces données sont demeurées à peu près inchangées depuis 2011.

Le doyen de la faculté d'ingénierie à l'Université Dalhousie en bien conscient de la situation. Nos efforts pour attirer plus de femmes n'ont pas fonctionné aussi vite qu'on l'aurait voulu. Nous devons essayer autrement , admet John Newhook.

La solution se trouve peut-être bien avant l'inscription à l'université.

Chez WISEatlantic, un organisme dédié à attirer plus de femmes dans les STIM (sciences, technologies, ingénierie, mathématiques), on prend les choses en main et propose aux jeunes filles différentes activités les jeunes filles avec ces disciplines.

Sally Marchand, coordonnatrice chez WISEatlantic. Photo : Radio-Canada

Dans cet environnement, elles n’ont pas peur de poser des questions. Nous pensons que cela est très positif et que nous avons un réel impact , dit Sally Marchand, coordonnatrice chez WISEatlantic.

Selon John Newhook, ce travail en amont doit se poursuivre à l’université, sous forme de mentorat avec des professionnelles des STIM.

Ces étudiantes doivent être mises en contact avec des femmes qui réussissent pour les encourager à entamer une carrière après leurs études, affirme le doyen.

D’après un reportage d’Olivier Lefebvre