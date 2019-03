Des Algériens de l’Alberta inquiets en raison de la crise qui secoue leur pays

Depuis sa boutique du centre commercial de Lake Bonavista à Calgary, l'Albertain d'origine algérienne Rachid Trabelsi suit en direct ce qu'il se passe dans son pays natal.

Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de se tenir informé à distance. Rachid Trabelsi, Calgarien d'origine algérienne

Selon lui, la manifestation du 8 mars a une haute portée symbolique, car les femmes manifestent en nombre aux côtés des hommes. C’est l’expression populaire dans toute sa grandeur , dit-il.

Selon Rachid Trabelsi, la diaspora algérienne a un rôle important à jouer dans ce processus. Elle a la responsabilité d'accompagner et de soutenir son peuple.

On assiste à des manifestations d’Algériens partout à travers le monde. Les Algériens manifestent ensemble pour dire au pouvoir en place« : Partez! Dégagez! explique-t-il.

Rachid Trabelsi souligne que la diaspora algérienne a un grand rôle à jouer. Photo : Radio-Canada / Fuat SEKER

Pour M. Trabelsi, c’est tout le système en place depuis l’Indépendance qui est le réel problème. L’annonce d’un possible cinquième mandat du président sortant n’est que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Il explique qu'en Algérie les gens ont fait preuve de beaucoup de retenue en raison de la guerre civile de la décennie noire des années 90 à 2000, mais que, maintenant, le son de cloche est différent. Le peuple en a assez de toutes ces injustices , confie-t-il.

La corruption est omniprésente. Rachid Trabelsi, Calgarien d'origine algérienne

Le Canado-Algérien parle d’une envie de rupture avec ce régime qui dure depuis 20 ans et qui est l’une des raisons pour lesquelles il a quitté son pays pour venir s’installer en Alberta

Plus vous êtes ignorants et plus vous montez dans les sphères du pouvoir. Plus jeune, je voyais déjà les choses venir, alors j’ai écourté ma carrière militaire pour partir , ajoute-t-il.

Un changement, mais pas à n’importe quel prix

Nabila Khelfa est une Edmontonienne qui a immigré d’Algérie en 2006. Elle dit que, même si elle soutient son peuple, il faut rester prudent.

Que va-t-il se passer lorsque l’armée décidera d’intervenir ? Les quelques fois où il y a eu des protestations en Algérie, ça a mal fini, il y a eu des victimes et je ne sais pas si ça en vaut la peine , explique-t-elle.

Pour Mme Kehlfa, il faut également se méfier des opportunistes et ne pas retomber dans les pièges du passé.

La dernière fois que l’on a voulu la démocratie, ça a joué contre nous et c’est le parti islamique qui a gagné les élections. Nabila Khelfa, Edmontonienne d'origine algérienne

Même si la situation reste encore floue en vue des élections, prévues le 18 avril prochain, la communauté des 1600 Albertains d'origine algérienne suit avec attention l'évolution de la situation.