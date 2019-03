Plus d’un demi-million de dollars en dépenses de voyage pour Legault

Le communiqué de presse établit d’abord des comparaisons avec les précédentes missions, plus dispendieuses à première vue, effectuées par l’ex-premier ministre Philippe Couillard aux mêmes endroits.

L'ancien directeur des relations internationales et canadiennes de M. Couillard, Harold Fortin, remet en question les comparaisons entre les missions. « Nous ne sommes pas seulement allés à Paris, nous nous sommes aussi rendus à Toulouse et une délégation commerciale nous accompagnait », explique-t-il.

Ces comparaisons omettent d'ailleurs les frais de transport de François Legault au prétexte qu’ils « débordent sur deux missions distinctes ayant été effectuées lors d’un seul déplacement en Europe ».

Tout compte fait, les deux voyages distincts de Philippe Couillard totalisent 435 200 $, soit seulement 7000 $ de plus que la facture de François Legault pour ce « seul déplacement en Europe ». Plus encore, davantage de personnes ont pris part aux délégations de Philippe Couillard.

En effet, le communiqué indique que 34 personnes accompagnaient Philippe Couillard à Paris en 2018 contre 24 en 2019 pour François Legault. Pour Davos, M. Legault avait 15 accompagnateurs, soit 3 de moins que M. Couillard en 2017.

À titre indicatif, les missions du premier ministre Legault ont donc coûté 10 969 $ par personne, c'est-à-dire 2600 $ de plus qu’avec M. Couillard. Étonnement, le communiqué évoque des « choix stratégiques » afin de « réduire les coûts », soit de « diminuer le nombre d’accompagnateurs » et de « fusionner les coûts de déplacement ».

En 2017, Philippe Couillard prétendait avoir récolté plus d’un demi-milliard d’investissements au Québec lors du Forum économique mondial de Davos. Un an plus tard, à la même occasion, son successeur François Legault fait plutôt état de rencontres et de discussions avec des « dirigeants d’entreprises d’envergure ».