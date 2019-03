Fraude et incendie criminel à Saint-Thomas-Didyme : une femme arrêtée

La Sûreté du Québec (SQ) a arrêté une femme de Saint-Thomas-Didyme, mercredi matin, en lien avec deux dossiers de fraude et un incendie criminel.

Aucune accusation n'a toutefois été déposée contre la femme de 46 ans. Elle a été interrogée par les policiers, puis libérée sous promesse de comparaître.

Il y a plusieurs mois, les conseils d'administration du Comité forêt et environnement de Saint-Thomas-Didyme et du Centre de villégiature Lac-à-Jim ont constaté des irrégularités au chapitre des finances et ont porté plainte à la SQ. Une enquête a été ouverte.

Incendie

L’arrestation serait aussi liée à l'incendie qui a complètement détruit la seule épicerie du village en août dernier.

La femme comparaîtra le 6 avril prochain au palais de justice de Roberval.

D'après les informations de Sarah Pedneault