Apprendre l'espagnol pour mieux communiquer avec ses travailleurs temporaires

¿Hablas español? Bientôt, de plus en plus d'agriculteurs du Centre-du-Québec pourront répondre ¡Sí! à cette question. Face à la présence soutenue de travailleurs étrangers, plusieurs veulent suivre des cours d'espagnol.

Le Collectif de formation agricole du Centre-du-Québec peut en témoigner. Il remarque que la demande pour ces cours a même atteint un sommet.

À preuve, sept groupes composés d’une quinzaine d’agriculteurs de la région ont reçu ou poursuivent toujours un cours d’espagnol.

Nous, ça fait quand même 15 ans qu’on a des travailleurs étrangers, raconte Michèle Bourque, agricultrice à Pierreville. On a une base en espagnol, mais j’avais le goût d’essayer de faire des phrases, d’élaborer davantage avec mes travailleurs, pour converser avec eux. Pas juste pour le travail!

Michèle Bourque n’est pas la seule à vouloir retourner sur les bancs d’école pour cette raison. Pour plusieurs d’entre eux, c’est une question d’efficacité et de respect envers une main-d’œuvre indispensable.

Depuis peu, Nicolas Lemire emploie un travailleur étranger hispanophone sur sa ferme. Il n’a pas hésité à s’inscrire à des cours d’espagnol.

L'intérêt pour moi, c'est de pouvoir bien communiquer avec lui afin d'avoir une bonne ambiance de travail. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre des cours d'espagnol avec ma conjointe. Nicolas Lemire, agriculteur

Même son de cloche du côté de l’agriculteur Robin Fortin, qui croit que l’apprentissage de la langue est essentiel pour une bonne intégration à la ferme . Pour […] que les employés deviennent le plus efficaces le plus rapidement possible, je pense que ça prend un cours d'espagnol de base pour se faire comprendre le plus rapidement possible et que nous aussi puissions répondre à leurs besoins , soutient-il.

35 heures de cours

Le cours d'initiation à l'espagnol, offert en collaboration avec le Cégep de Victoriaville, est d'une durée de 35 heures réparties sur 10 semaines.

Selon l’enseignante du cours, Frida Carhuallanqui, c’est suffisant pour rendre plus efficaces les communications sur la ferme.

Avec ce cours de débutant, on comprend beaucoup et on apprend pas mal de phrases et de vocabulaire. On va donc être capable, oui, de communiquer avec les employés , assure-t-elle.

Selon le Centre d’emploi agricole de l’Union des producteurs agricoles du Centre-du-Québec, 140 fermes de la région ont embauché des travailleurs étrangers temporaires en 2018, comparativement à 90 en 2017.