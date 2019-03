Taquiner la truite au lac Xavier pour dire au revoir à l'hiver

Cette permission exceptionnelle a été accordée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans la foulée d’une demande soumise par l'Association des riverains du secteur. L’organisme fête ses 80 ans.

L’instant de trois jours, le lac Xavier prend donc l’allure d’un village de pêche blanche sur le fjord du Saguenay.

Habituellement, les lacs situés sur des terres publiques sont fermés à la pêche hivernale. Les autorités veulent protéger la ressource et prévenir le braconnage. Toutefois, le ministère accepte parfois des demandes déposées par des associations et ouvrent partiellement la pêche.

La pêche blanche est permis au lac Xavier en fin de semaine. Photo : Radio-Canada

Ils nous l'ont donnée [l’autorisation] pour le 80e anniversaire et pour qu’on puisse pêcher en fin de semaine. Ça prend nos permis de pêche, il faut être légal. On a le droit à cinq lignes avec permis de pêche. C’est extrêmement plaisant pour nos familles et nos enfants , explique le villégiateur Sylvain Gagnon.

La biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Amélie Bérubé explique que la pêche d'hiver peut seulement être permise s'il n'y a pas d'espèces désignées sensibles ou vulnérables.

Si on pense que la pêche d'hiver pourrait nuire d'une quelconque façon à la qualité de pêche pendant la saison estivale, on n’acceptera pas l'ouverture non plus. Ce qui fait que, souvent, selon les espèces, on va refuser ou accepter les demandes d'ouverture. Amélie Bérubé, biologiste, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

La pêche n'est qu'une des activités organisées par la trentaine de résidents du secteur. Il s’agit d’un beau prétexte pour profiter des joies de l'hiver et socialiser dans ce secteur bucolique situé au pied des monts Valin.

On est comme des ours qui sortent parce qu’il commence à faire beau et faire soleil. C'est une fête de pêche, une fois par année , commente la villégiatrice Lise Tremblay.

D'après le reportage de Frédéric Tremblay