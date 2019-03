Le maire de Tracadie rencontre le ministre des Gouvernements locaux

Denis Losier, le maire de Tracadie, assure avoir eu une « excellente rencontre » avec le ministre Jeff Carr. Il semblait vraiment à l’écoute et prêt à collaborer pour trouver des pistes de solution pour améliorer notre situation avec la Municipalité de Tracadie.

La rencontre aurait duré environ 1 h 15, selon Denis Losier, et le ministre des Gouvernements locaux aurait été accompagné par trois employés de son ministère.

Denis Losier n’avait pas de demande particulière, dit-il, mais il voulait expliquer au ministre pourquoi il avait demandé la mise sous tutelle de Tracadie en début de semaine. Ce n’était pas pour placer la tutelle de la municipalité jusqu’en 2020, c’était pour placer une pause temporaire, pour s’asseoir et échanger et trouver des solutions.

Parce que moi j’ai fait le tour de la question et quand je regarde les possibilités qu’on a, ça serait difficile de trouver des moyens d’améliorer seul la problématique qu’on vit. Denis Losier, maire de Tracadie

Denis Losier et Jeff Carr auraient notamment abordé les nombreuses promesses non réalisées, le regroupement municipal et l’importante hausse de taxes municipales.

Une demande de commentaire a été envoyée au ministère des Gouvernements vendredi après-midi, sans réponse pour l’instant.

Avec des informations de René Landry