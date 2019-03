Les commerçants du centre-ville de Calgary sont dans le rouge

« Vous devriez mettre une pancarte avec votre nom à l'extérieur », propose une cliente de passage. Jaafar Alhoseyni acquiesce tout en sachant que ce n'est pas envisageable. L'atelier, dans lequel il a emménagé en décembre, ne lui appartient pas.

Ce tailleur du centre-ville de Calgary a dû quitter une boutique de 140 mètres carrés, portant son nom, situé près de l'artère commerciale Stephen Avenue. Après avoir été locataire pendant cinq ans, il lui devenait impossible de continuer à payer le loyer mensuel de 7000 $.

« Bien sûr que je suis triste », confie Jaafar Alhoseyni. « C'était mon magasin. J'avais dépensé 70 000 $ dans sa décoration et, maintenant, tout est derrière moi. C'était une perte de temps et d'argent... Pourtant, j'étais bien établi, j'ai dû avoir près de 2000 clients. »

Jaafar Alhoseyni est maintenant employé. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Victime de l'économie morose

Si cet artisan de 57 ans est passé d'une boutique ayant pignon sur rue à un local deux fois moins grand, logé au troisième étage d'un immeuble une rue plus loin, c'est à cause de la crise énergétique.

« La plupart de mes clients viennent du secteur pétrolier », explique-t-il. « Beaucoup ont perdu leur travail et n'ont donc plus besoin de costume. » Il affirme avoir perdu 70 % de sa clientèle en cinq ans.

La situation économique albertaine touche de plein fouet ce tailleur, qui vend des costumes faits à la main dont le prix peut atteindre 5000 $.

D'origine irakienne, Jaafar manie aiguilles et ciseaux depuis 50 ans. Dans sa famille, on est tailleur depuis quatre générations. « Si l'économie ne repart pas, je partirai peut-être pour aller dans une autre province », affirme-t-il.

Un commerce sur dix est vide

Son ancien magasin fait maintenant partie des nombreuses adresses vides du quartier de Stephen Avenue. Selon le dernier rapport de la firme Colliers International, le taux d'inoccupation pour les commerces à Calgary a triplé en sept ans, passant de 2,50 % en 2011 à 8,72 % en 2018.

Même si les Albertains sont les plus dépensiers au niveau national, les boutiques et les restaurants les plus touchés à Calgary se trouvent autour de la 4e rue et de Stephen Avenue, où un commerce sur dix est vide, souligne le rapport.

Le restaurant Divino, proposant des sélections de vins et fromages, a ainsi fermé en août 2017 après 15 ans d'existence. Le bar à huîtres Catch a connu le même destin lorsque l'enseigne d'hôtels de luxe Hyatt s'est séparée de lui, à la fin de 2017.

Pour Greg Kwong, de l'agence CBRE, une certaine catégorie de commerces est concernée. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Le directeur régional pour la firme de conseil en immobilier CBRE, Greg Kwong, observe que ce sont surtout les adresses autrefois fréquentées par les cadres des pétrolières qui sont les plus touchées.

« Les boutiques de luxe, les restaurants proposant de bonnes bouteilles de vin... Ce sont ces commerces haut de gamme qui ferment, voyant leur clientèle partir », explique-t-il. Pour l'instant, Aucun indice n'amènerait à anticiper une amélioration en 2019, selon lui.