Fermeture de l'épicerie Roland Pelletier et Fils de Cap-Chat

La population a appris la nouvelle en début de semaine. Après plus de 55 ans d’existence, l'épicerie Roland Pelletier et Fils était une institution à Cap-Chat.

Le commerce avait éprouvé des difficultés d'approvisionnement au cours des dernières semaines avec son fournisseur principal, Loblaws.

Le gérant de l'épicerie, Adam Pouliot, attribue la fermeture à la concurrence des grandes surfaces. L’ouverture d’un magasin Super C à Matane récemment a eu un impact jusqu’à Sainte-Anne-des-Monts, commente M. Pouliot.

Les gens regardent les circulaires d’un peu partout et ça ne les dérange pas de faire quelques kilomètres de plus en pensant sauver quelques cennes sur une canne. Finalement, ils passent la journée à Matane dans d’autres magasins et dépensent plus qu’ils étaient supposés le faire , déplore M. Pouliot.

Il se désole pour la clientèle plus âgée qui n’a peut-être pas de transport facilement pour se rendre dans une autre ville. C’est quand on arrive au pied du mur que souvent, on se rend compte qu’on avait besoin de notre marché d’alimentation , ajoute celui qui, comme une dizaine d’autres, perdra son emploi samedi.

M. Pouliot croit toutefois au potentiel de l'épicerie de Cap-Chat et espère qu'un ou des acheteurs prennent la relève.