L’industrie de la construction de la région boudée par les jeunes?

L'industrie de la construction de la région fait face à une pénurie de main-d'œuvre, et ce, alors même que les chantiers se multiplient.

Cette situation préoccupe les centres de formation professionnelle, qui remarquent une diminution considérable des inscriptions. Le Service régional de la formation professionnelle en Outaouais note une baisse depuis les trois dernières années. La Cité collégiale, qui offre des formations pour plusieurs métiers de la construction, peine à répondre aux besoins de l’industrie à Ottawa.

Selon l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction résidentielle toucherait neuf entrepreneurs sur dix au Québec.

Les jeunes semblent avoir un désintérêt. Pourtant, c'est une industrie qui a de très bonnes conditions. Ils semblent vouloir aller du côté des nouvelles technologies, c’est plus in, mais les maisons ne se construiront pas en virtuel , affirme Benoit Mottard, directeur général de l' APCHQAssociation des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec Outaouais.

Comme piste de solutions, l' APCHQAssociation des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec propose de valoriser davantage les métiers de la construction, notamment dans les écoles, de favoriser la reconnaissance d'expérience pour les immigrants et de faire plus de place aux femmes.

On a de très bons emplois dans les métiers de la construction. On le sait, quand on appelle un plombier, ça coûte cher. Je pense qu'il font de bons salaires , dit Élise Lacroix, directrice du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais.

Souvent, les enseignants vont dire aux jeunes : "T'est trop bon, ne t'en va pas en formation professionnelle". Élise Lacroix, directrice du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais

L' APCHQAssociation des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec a déposé un mémoire auprès du ministère du Travail du Québec pour attirer son attention sur les enjeux de recrutement dans le domaine de la construction. L'objectif est notamment d'éviter que la pénurie de main-d'oeuvre engendre à long terme une hausse du prix des maisons neuves.

Avec les informations de Florence Ngué-No