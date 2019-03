Les étudiants de l’Université Memorial rejettent un laissez-passer universel d’autobus

L’école proposait un laissez-passer donnant un accès illimité aux autobus municipaux, et promettait pour les étudiants un service d’autobus accru. En échange, les étudiants auraient dû payer 139 $ de plus par session d’automne et d’hiver, et 110 $ de plus les autres sessions.

La proposition du laissez-passer d’autobus a été rejetée par 71 % des étudiants (4965 voix), alors que 29 % (2012 votes) se sont dits en faveur.

Sur quelque 12 565 étudiants ayant droit de vote, le taux de participation de 56 % est élevé, juge Bailey Howard, la porte-parole de l’Association étudiante de l’Université Memorial.

La cotisation exigée représentait environ la moitié de ce que certains étudiants doivent payer pour utiliser le transport en commun. Les laissez-passer mensuels de Metrobus Transit, à Saint-Jean, coûtent 78 $. Le réseau propose aussi des laissez-passer étudiants à 275 $ pour quatre mois, correspondant aux sessions d’automne, de printemps et d’été, ce qui équivaut à 68,75 $ par mois.

La direction de l’Université disait qu’un tel programme ne pourrait fonctionner que si tous les étudiants payaient les frais supplémentaires exigés, qu’ils prennent ou non l’autobus.

L’association étudiante n’était pas heureuse que l’Université ait abandonné l’idée d’exempter les étudiants qui vivent sur le campus ou très près de celui-ci, et pour qui le transport en autobus n’est pas une nécessité.

Bailey Howard, directrice des affaires externes à l'Association étudiante de l'Université Memorial. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Pour la direction de l’Université, les étudiants ne veulent tout simplement pas prendre l’autobus. On ne compte pas non plus amener une nouvelle proposition sur la table. Si 70 % des étudiants ne veulent pas prendre l’autobus, c’est un message clair , déclare Gary Kachanoski, président de l’Université Memorial.

Bailey Howard, de l’Association étudiante, réplique que si le service était meilleur, les étudiants voudraient l’utiliser.

S'ils avaient d'abord amélioré le service, plus d'étudiants auraient voulu le laissez-passer , dit-elle. Je ne crois pas que les étudiants étaient opposés à l'idée. C'était surtout un problème avec les critères et le prix.

Mme Howard souligne aussi que c’est un vote non contraignant sur le sujet qui a été tenu. Un référendum est selon elle préférable lorsqu’il est question d’augmenter les frais aux étudiants.

Jordan Wright, membre du comité stationnement et transport à l’Université Memorial. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Jordan Wright, membre du comité stationnement et transport à l’Université Memorial, affirme que ce genre de programme existe ailleurs au Canada et qu’il est obligatoire dans certaines universités. Quand on a plein de gens qui participent à un programme, c'est possible d'améliorer le service , dit-il.

D’après Bailey Howard, le laissez-passer proposé à Memorial était moins abordable que celui dont bénéficient les étudiants des autres universités au pays. Elle croit que de meilleures consultations auprès des étudiants auraient amélioré les chances de voir la proposition acceptée.

D’après un reportage de Marie-Isabelle Rochon