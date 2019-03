L'égalité entre les sexes est-elle valorisée auprès des enfants?

Encourager les filles à développer des compétences ou attitudes liées à des stéréotypes féminins concourt ainsi à les confiner dans des emplois offrant majoritairement des perspectives financières moins intéressantes , lit-on dans le guide Persévérer dans l'égalité, édité en 2018 par le Réseau réussite Montréal et Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles.

On y apprend aussi qu'en 2017, au Québec, une femme sans diplôme gagnait en moyenne 23 205 $ par année, comparativement à 35 440 $ pour un homme dans la même situation.

Ces quelques constats préoccupent la coordonnatrice d'Action réussite Abitibi-Témiscamingue, Annie Boivin. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, en 2016, la proportion des naissances de mères n'ayant pas terminé leur scolarité de niveau secondaire est de 13 %, comparativement à 6 % pour l'ensemble du territoire québécois , souligne-t-elle.

La Valdorienne Carole Carufel a été éducatrice physique pendant 15 ans. Elle collabore aujourd'hui avec le ministère de l'Éducation pour améliorer l'aménagement des cours d'école du Québec.

Ce terrain de jeu, croit-elle, est un lieu important pour transmettre des valeurs égalitaires.

Il y a des filles aussi qui veulent jouer au ballon, qui veulent jouer au soccer, qui veulent aller dans les structures de jeu, puis il faut garder l'ouverture pour ça puis leur offrir les installations. Les surveillants ne sont pas là nécessairement seulement pour interdire des comportements indésirables, ils sont là pour les continuer à les aider à grandir , indique-t-elle.

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est l'une des universités où sont formés les futurs enseignants du primaire et du secondaire. Aucune stratégie n'est clairement élaborée pour les sensibiliser à adopter des pratiques « non-genrées » dans leur enseignement.

À la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, on se fie sur le code d'éthique professionnelle des employés ou sur le programme d'Éthique et culture religieuse pour transmettre aux élèves les notions d'égalité. Là non plus, aucune politique n'est destinée à contrer l'éducation stéréotypée.

En 2016, le Conseil du statut de la femme publiait un avis sur « L'égalité entre les sexes en milieu scolaire » (Nouvelle fenêtre) . Parmi les 10 recommandations émises, on retrouve celle de réformer le programme d'éthique et culture religieuse afin que la dimension religieuse soit intégrée dans le programme d'histoire et que l'éducation à l'égalité, à la citoyenneté et à la sexualité soit intégrée au cours d'éthique, du premier cycle du primaire jusqu'à la fin du secondaire. « Ce cours d'éthique et d'éducation à l'égalité devrait inclure des notions sur la violence et la perspective du care ainsi que l'apprentissage de savoirs éthiques et pratiques relatifs aux soins et à la prise en charge des personnes (enfants, personnes vieillissantes, handicapés, etc.) afin que l'école joue un rôle plus actif dans la socialisation égalitaire des garçons et des filles ».